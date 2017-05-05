Институт общественно-экономических исследований обнародовал рейтинг безопасности областных центров Украины. Прифронтовой Мариуполь занял 10-ю строчку рейтинга, обойдя Одессу, Киев и Львов, сообщает на сайте горсовета.
Рейтинг безопасности областных центров Украины является результатом сопоставления данных Третьего всеукраинского муниципального опроса жителей областных центров и статистики по количеству уголовных правонарушений.
На позицию города в рейтинге влияло количество правонарушений и мнение горожан по уровню собственной безопасности.
Опрос выявил интересные парадоксы. Например, в туристически привлекательном Львове зарегистрировано более 200 уголовных правонарушений на 10 тыс. населения, однако безопасно чувствуют себя более 65% горожан, в то время как в прифронтовом Мариуполе преступность одна из самых маленьких в стране (32 преступления на 10 тыс. населения).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время