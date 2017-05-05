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Институт общественно-экономических исследований обнародовал рейтинг безопасности областных центров Украины. Прифронтовой Мариуполь занял 10-ю строчку рейтинга, обойдя Одессу, Киев и Львов, сообщает на сайте горсовета.

Рейтинг безопасности областных центров Украины является результатом сопоставления данных Третьего всеукраинского муниципального опроса жителей областных центров и статистики по количеству уголовных правонарушений.

На позицию города в рейтинге влияло количество правонарушений и мнение горожан по уровню собственной безопасности.

Опрос выявил интересные парадоксы. Например, в туристически привлекательном Львове зарегистрировано более 200 уголовных правонарушений на 10 тыс. населения, однако безопасно чувствуют себя более 65% горожан, в то время как в прифронтовом Мариуполе преступность одна из самых маленьких в стране (32 преступления на 10 тыс. населения).
ForUm

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