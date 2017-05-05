Российская Федерация никак не считает себя связанной решением Комитета министров Совета Европы относительно ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Для нас они (решения, - ред.) в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны. Со своей стороны внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса и о нарушениях прав человека в Украине. Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании Комитета», - заявили в российском ведомстве.

В Москве утверждают, что «представители Киева внесли проект решения в попытке отвлечь внимание от обсуждения темы вопиющих нарушений основополагающих для Совета Европы принципов верховенства права, демократии и прав человека в самой Украине».

«К сожалению, Комитет министров и мониторинговые структуры Совета Европы традиционно на этот счет занимают снисходительную позицию. А от нее недалеко и до покрывательства творимых украинскими властями или от их имени преступлений», - считают в МИД.

«Проштампованные Комитетом министров киевские рассуждения о «тяжелой доле» населения в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации. Их население полностью находится под защитой российских законов и Конвенций ООН и Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Кстати, как и любой другой российский регион, они открыты для посещения любыми мониторинговыми структурами СЕ и других международных организаций. Но для этого необходимо действительно интересоваться положением людей на этой российской территории, а не искать мнимые доказательства ретранслируемых из Киева пропагандистских призывов», - говорится в заявлении.

В Москве считает, что проголосовавшие в КМСЕ «за указанное решение закрывают глаза на «визовые репрессии» Евросоюза, идущие вразрез с принципами международного права, на действия украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма».

«Набившие оскомину рассуждения об «ухудшении положения крымских татар» никак не учитывают тот факт, что реальные положительные изменения в восстановлении их прав произошли только после возвращения Крыма в состав России», - заявили в МИД.

«Решение КМСЕ – не о человеке и не о его правах. Оно – о том, как эту тему используют в политических целях, не думая о дискредитации самого Комитета министров. Как государство, несущее ответственность за положение дел в Совете Европы, включая и Комитет министров, Российская Федерация будет вынуждена рассмотреть шаги по преодолению утверждающейся в структурах Совета Европы практики конъюнктурного политиканства в отношении проблемы соблюдения прав человека на всем пространстве СЕ», - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 3 мая 2017 года Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), которое стало первым комплексным документом главного руководящего органа Совета Европы, посвященным сугубо крымской проблематике.