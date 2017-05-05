Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков (фракция «Блок Петра Порошенко») отрицает, что в связи с прекращением Президентом Петром Порошенко гражданства Украины депутата Андрея Артеменко (внефракционный) его полномочия могут быть досрочно прекращены без соответствующего голосования Рады.

Об этом Арешонков сообщил Українським Новинам.

«Мы ссылаемся исключительно на ст. 81 Конституции, согласно которой полномочия депутата прекращаются досрочно в случае прекращения его гражданства. Дальше в Конституции прописан механизм: именно Верховная Рада в таком случае принимает решение о лишении его статуса депутата», - сказал он.

Согласно Регламенту, постановление о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не менее чем 226 голосами по представлению регламентного комитета.

«Мы обязательно рассмотрим этот вопрос на заседании комитета, после этого в соответствии с решением комитета постановление будет вынесено в сессионный зал, если комитет примет такое решение», - сказал Арешонков.

Для регистрации постановления о досрочном прекращении полномочий Артеменко, по его словам, в Раду должен поступить указ Президента о прекращении его гражданства.

«Мы ждем официальной публикации указа Президента, либо же документ должен поступить председателю Верховной Рады, а он распишет и направит его в профильный комитет. Как только мы получим указ, мы созовем заседание комитета и рассмотрим этот вопрос», - объяснил он.

По состоянию на пятницу, по данным Арешонкова, соответствующий указ Президента в комитет не поступал.

Очередное заседание комитета должно состояться 17 мая, в то же время Арешонков отметил, что при необходимости комитет может собраться раньше.

Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства Артеменко.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.