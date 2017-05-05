Овидиопольский суд приговорил мужчину, подорвавшего железнодорожные пути, к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
«Установлено, что осужденный хранил в доме тротиловые шашки и в апреле 2015 подорвал железнодорожные пути вблизи пгт Великодолинское Одесской области», - отмечается в сообщении.
Гражданин признан виновным в совершении диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК Украины).
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