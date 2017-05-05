также в разделеПроисшествия
НВФ обстреляли позиции сил АТО из «Пионов» 19
Свалку под Харьковом потушили 13
Аброськин: В результате обстрела Красногоровки ранена местная жительница 22
На Харьковщине мужчина подорвался на патроне от ракетницы 19
Штаб: НВФ обстреляли украинских и российских офицеров СЦКК 45
Под Харьковом загорелась мусорная свалка 126
В Харькове утонул студент из Индии 24
Полиция ищет бандитов, напавших на семью под Ривным 42
В результате обстрела Авдеевки ранены две женщины 36
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в дом бывшей сожительницы 44
За сутки в зоне АТО ранены 9 военных 41
В Запорожской области перевернулся микроавтобус, 1 человек погиб, 5 – пострадали 40
Полиция начала расследовать массовую драку фанов во Львове 48
В районе Светлодарской дуги, спасая товарища, погибли трое военных 1063
Под Киевом разбился священник-депутат 152
На Львовщине мужчина обстрелял рыбаков, трое раненых 95
Во время учений в зоне АТО погиб военный 105
В Винницком горсовете подрались женщины-депутаты 52

Овидиопольский суд приговорил мужчину, подорвавшего железнодорожные пути, к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Установлено, что осужденный хранил в доме тротиловые шашки и в апреле 2015 подорвал железнодорожные пути вблизи пгт Великодолинское Одесской области», - отмечается в сообщении.

Гражданин признан виновным в совершении диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК Украины).

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года