Информация российских СМИ оккупированного Крыма о росте пассажиро-транспортного потока с материковой Украины на полуостров не соответствует действительности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

«Российские СМИ оккупированного Крыма активно пытаются создать картинку «удачного» начала туристического сезона и заявляют об увеличении на майские праздники пассажиро-транспортного потока с материковой Украины. Вроде бы, через КПВВ «Чогнар» в Крым проследовало более 18,5 тыс. человек. Но статистика говорит совсем о другом», – подчеркнул он.

По информации Слободяна, с 29 апреля по 3 мая тенденции на увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» не было. «К примеру, если в течение 5 рабочих дней (с 24.04 по 28.04) админграницу в направлении оккупированного полуострова в этом КПВВ пересекло 11,7 тысяч человек и 2,4 тысячи транспортных средств, то за 5 выходных дней (с 29.04 по 03.05) пограничники в аннексированном Крыму установленным порядком оформили 9700 человек и 1.5 тысячи транспортных средств», – отметил он.

«По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт «Чонгар» в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60% и транспортный - на 62%. Сейчас перед второй частью майских праздников тенденция такая же. Если за прошедшие сутки (4.05) админграницу с оккупированным полуостровом через все КПВВ пересекло более 3200 человек и 520 транспортных средств, то за сутки 4 мая 2016 года в Крым проследовали почти 3700 человек и 660 транспортных средств», – подытожил Слободян.