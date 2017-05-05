Следователи прокуратуры завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской ОГА Александра Орлова по подозрению в причастности к силовому разгону мирной акции 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокуратура направила обвинительный акт в отношении бывшего чиновника в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами с целью запугивания и подавления мирной акции протеста проевропейски настроенных граждан, организовал доставку в административное здание облгосадминистрации около 200 так называемых «титушек».

Разгон мирной акции осуществлялся силами почти 200 привлеченных мужчин, экипированных в защитную амуницию и вооруженных битами, палками и металлическими прутьями. Лицо нападающие скрывали под шапками-масками и мотошлемами.

Напомним, досудебное следствие установило причастность Орлова к организации массовых беспорядков в Одессе в феврале 2014 года в составе группы лиц, которые сопровождались насилием над людьми, в том числе в организации избиения участников мирной акции и журналистов 19 февраля 2014 на площади перед Одесской ОГА.



Тогда группа вооруженных битами «титушек» напала на активистов Евромайдана, журналистов и жителей города. Следствие считает, что до этого было причастно руководство области.

23 сентября 2016 года Приморский райсуд Одессы рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании подсудимому Орлову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Суд также принял альтернативную меру пресечения в виде освобождения подсудимого под залог в размере 8 миллионов 668 тысяч гривен. 29 сентября за Орлова был внесен залог и его выпустили из Одесского СИЗО.