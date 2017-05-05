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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины инициировал закрытие воздушного пространства над Киевом на время проведения вокального конкурса «Евровидиние-2017».

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной авиационной службы Украины.

«Воздушное пространство над столицей закрыто. Инициатором этой меры выступил Генеральный штаб Украины», - сообщили в пресс-центре, передает УНИАН.

Напомним, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

 
ForUm

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