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Двух государственных инспекторов Киевской городской таможни разоблачила во взяточничестве в аэропорту «Киев» («Жуляны») Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности ГФС, сообщает перс-центр СБУ. 

По данным спецслужбы, вымогатели требовали от мужчины 1300 евро за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и вывоз с территории Украины партии сигарет.

Правоохранители задержали взяточников при получении части неправомерной выгоды в размере 460 евро.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Устанавливаются все причастные к противоправной деятельности.
ForUm

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