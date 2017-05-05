Меньше часа понадобилось Оболонскому районному суду Киева, чтобы отложить подготовительное заседание в деле о госизмене Виктора Януковича на две недели. Это время будет потрачено на то, чтобы обеспечить присутствие экс-президента в суде в режиме видеосвязи. Подобную процедуру, только в режиме допроса по делу о расстрелах на Майдане, Янукович уже проходил в конце прошлого года и вызвал волну возмущения: в рейтинге наиболее употребляемых им слов на первом месте была фраза «не помню». Но на этот раз «эффект присутствия» Януковича на подготовительном заседании, кроме цитирования в прессе, может дать еще один результат: поставить под вопрос саму процедуру его заочного осуждения, которая и так дает немало лазеек для его адвокатов.

Стороны процесса

Большого общественного резонанса первое заседание в деле Януковича не вызвало. К Оболонскому районному суду приехала пара десятков человек с плакатами «Вбивця має бути засуджений». Не перегружала двор суда своим присутствием и полиция: несколько правоохранителей во дворе и автобус за углом. А вот пресса заполнила небольшой зал судебных заседаний до отказа.

Дело Януковича рассматривает тройка судей: председатель суда Владислав Девятко, его зам Дмитрий Камбулов и судья гражданско-административной коллегии судей Максим Титов. В этом же составе судьи слушали и скандальное дело экс-бойцов Торнадо.

От стороны обвинения в суде выступают прокуроры Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и Максим Крым, - последний в 2016 году запросил по 15 лет лишения свободы арестованным в Украине спецназовцам ГРУ Александрову и Ерофееву. Они входят в группу из 44-х прокуроров специализированного управления в составе главной военной прокуратуры, которое собирает доказательства в делах по агрессивной войне РФ против Украины в Крыму и Донбассе.

Интересы Януковича представляют адвокаты объединения Aver Lex Виталий Сердюк и Игорь Федоренко. В портфеле этой адвокатской компании, помимо громких дел против экс-президента, есть кейсы и других чиновников: например, экс-главы Госслужбы чрезвычайных ситуаций Сергея Бочковского, задержанного в марте 2015 года прямо на заседании Кабмина, и бывшего руководителя главного следственного управления Службы безопасности Украины Василия Вовка.

Линия защиты: атака на Луценко

Еще за несколько месяцев до начала суда по Януковичу Виталий Сердюк начал засыпать прессу и правозащитников (офис омбудсмена, Amnesty International, Украинский Хельсинский союз по правам человека) заявлениями о том, что беглого Януковича преследуют на территории Украины как политического оппонента власти. При первой же возможности он вызывал в суд полицейские наряды, чтобы «зафиксировать нарушение прав» экс-президента, а в апреле подал в полицию заявление о вмешательстве генпрокурора Луценко в автоматизированную систему распределения дел в Оболонском райсуде Киева.

Именно вокруг этого тезиса сторона защиты и строила свое выступление в суде. «У нас нет оснований не доверять суду, но есть основания говорить о давлении на суд со стороны генерального прокурора», - сказал Сердюк и сходу попросил отложить заседание.

«Это заявление о совершении уголовного правонарушения со стороны руководства Генеральной прокуратуры в лице Луценко, - показал документы Сердюк. - Нарушение заключается во вмешательстве в автоматизированное распределение дел. Второе нарушение Уголовного кодекса заключается во вмешательстве в деятельность вообще судебной ветви власти».

Адвокаты отметили, что состав суда был обнародован в прессе 7 апреля, еще до передачи дела в Оболонский суд и автоматического распределения, а Луценко своим комментарием в Facebook эту информацию косвенно подтвердил. «Возникает вопрос: откуда генпрокурор знал, что именно этот состав суда будет избран в будущем?» - спросил Сердюк.

Еще одним аргументом для линии защиты стало наличие нерассмотренного дисциплинарного производства в отношении председательствующего судьи Девятко, что, по мнению адвокатов, позволяет ГПУ оказывать на него давление.

«И следующий тезис, который влияет на суд - это объявление генеральным прокурором четких сроков рассмотрения данного уголовного производства: что оно должно быть рассмотрено и приговор должен быть вынесен до 24 августа. По непонятным причинам лица, которым прямо запрещено вмешиваться в деятельность судебной ветви власти, устанавливают суду четкие сроки... С учетом этих обстоятельств невозможно начинать судебное заседание до расследования этих фактов», - подчеркнул адвокат.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство адвокатов: затребовать у госпредприятия «Информационные судебные системы» данные о возможном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями, но продолжить заседание.

Уже в следующем ходатайстве сторона защиты снова попросила перенести подготовительное заседание, на этот раз - чтобы вызвать в суд самого Януковича. «Он не извещен установленным способом о времени и месте рассмотрения дела», - утверждали они. По их словам, лица, которые находятся за пределами Украины, должны вызываться в суд по особой процедуре: через министерства юстиции Украины и России. Извещения по почте, через публикации в Урядовом курьере и веб-страницу суда - не годятся.

«Факт пребывания Януковича в Российской Федерации неоспорим, он давал показания из ростовского суда», - напомнил Сердюк о видеодопросе экс-президента в Святошинском суде Киева. В апреле, добавил он, защита предоставила свидетельство о получении Януковичем временного убежища в РФ с адресом проживания и договор об аренде жилья.

Прокуратура возразила: в апреле вступили в силу изменения в УПК, согласно которым, если обвиняемый скрывается от следствия и находится в розыске, суд может вызвать его через Урядовый курьер и свой сайт. «Просим отклонить ходатайство», - сказали они.

Суд ожидания адвокатов не просто оправдал (хоть и с пометкой «частично»), но и превзошел: подготовительное заседание отложено на две недели, до 18 мая, чтобы успеть организовать видеоконференцию Януковича с Оболонским районным судом Киева.

- Суд согласен с мнением прокурора, что после изменений в УПК обвиняемый Янукович надлежащим образом был вызван на подготовительное судебное заседание. Но, учитывая статью шесть Конвенции по правам человека и практику Европейского суда по правам человека, суд считает необходимым дать защите дополнительную возможность для участия обвиняемого Януковича в подготовительном судебном заседании путем видеоконференцисвязи, - объявил Девятко.

- Уважаемый суд, - встал из-за стола прокурор. - Я очень уважаю суд, но этот вопрос даже защитник не озвучивал... Ходатайства о видеоконференции не было. Рассматривался вопрос только об извещении Януковича.

- Я прошу стороны присесть, - прервал его Девятко. - Решение судом принято. Ходатайство защиты удовлетворено частично... В подготовительном судебном заседании объявляется перерыв до 10 утра 18 мая.

Адвокаты - довольны. «Янукович сможет высказать позиции, которые не смог озвучить из-за нежелания Генпрокуратуры провести его допрос. Виктору Януковичу есть что сказать. Есть очень важные факты, которые нами пока не озвучивались. Теперь у общества будет возможность услышать другую версию того, что происходило в марте 2014 года в Крыму», - сообщил журналистам Сердюк.

Реакция обвинения: это неожиданно

Если Янукович и хотел что-то сказать, то он такой возможностью не воспользовался, говорят в военной прокуратуре. «Янукович скрывается от органов досудебного расследования и суда, находится за пределами Украины с целью уклонения от уголовной ответственности, пребывает в розыске и не является по вызовам», - отметил после суда прокурор Руслан Кравченко.

С перерывом в суде прокуроры не согласны и считают, что адвокаты сознательно затягивают процесс: «Что ходатайств будет много - это предсказуемо. Но решение коллегии суда (о видеоконференции) для нас было непредсказуемым... Мы с ним не согласны».

«Действующим УПК не предусмотрено, чтобы обвиняемый в тяжких и особо тяжких преступлениях, - причем против собственного народа и собственной страны, - находился бы в государственном розыске, скрывался на территории страны-агрессора и, насмехаясь во время видеосвязи, принимал участие в судебном заседании... Этот человек должен находиться только в суде (лично) и отвечать за свои действия... Мы со своей стороны во время досудебного расследования никогда не нарушали право на защиту», - заверил он.

На вопрос LIGA.net, сколько вызовов на допросы проигнорировал Виктор Янукович за время расследования, Кравченко ответил: «Он вызывался больше десяти раз. Во время выполнения всех обязательных следственных или процессуальных действий с участием Януковича высылались повестки на все известные нам адреса места проживания или пребывания Януковича - через Урядовый курьер, СМИ, защитников. То есть... мы выполнили все нормы УПК».

По его словам, сторона обвинения уверена в своих доказательствах, а это документы, выводы экспертов, вещдоки, фото- и видеоматериалы, показания свидетелей. «Сторона обвинения допросила и планирует допросить свыше ста свидетелей», - отметил Кравченко. Это бывшие и действующие должностные лица, военнослужащие, которые проходили службу на территории АРК, бывшие военные, а также бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Каждый из них будет отдельно допрашиваться в суде.

В прокуратуре уверены, что все это позволит доказать вину Януковича и в Оболонском райсуде, и в других украинских судебных инстанциях, и, если потребуется, в ЕСПЧ. Но когда будет вынесен приговор и уложится ли суд в обозначенные Луценко сроки - до 24 августа, Кравченко не ответил: «Мне никто никогда не ставил никогда сроков. Есть закон».

Пожизненное для Януковича

Беглый экс-президент заслуживает наивысшей меры наказания, считают военные прокуроры. «В связи с тем, что подозреваемый Янукович во время досудебного расследования не признал свою вину, сторона обвинения будет ходатайствовать только о наивысшей мере наказания - это пожизненное лишение свободы», - отметил Кравченко.

Обвинительный акт против Януковича военная прокуратура передала в суд 14 марта 2017 года. Его подозревают в совершении преступлений по ч.1 ст.111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

«Объясняю простым языком, не юридическим. Он, пребывая в Российской Федерации, подготовил и направил письмо к президенту РФ Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины. Похожее письмо он написал и в совет федерации РФ... Нами установлено конкретно и точно, что только это письмо Януковича узаконило разрешение власти Российской Федерации на использование российских войск в Украине... В результате страна-агрессор... оккупировала нашу территорию, захватила, начала и ведет против нашего государства агрессивную войну», - рассказал LIGA.net Кравченко.

Сам Янукович факт обращения к Владимиру Путину с просьбой ввести войска подтвердил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, назвав это эмоциональным решением. Копию этого же документа три года назад для оправдания действий России в Украине демонстрировал на Совбезе ООН Виталий Чуркин. Но в марте этого года РФ пошла на попятную: уже после смерти Чуркина Кремль опроверг факт обращения Януковича к Путину с такой просьбой.

«Можно сказать, что это были только слова. Но это страшные действия, которые привели к миллионам беженцев и тысячам крестов на кладбищах... Вот именно в этом мы и обвиняем Януковича... И моя главная цель - доказать эту вину», - добавил Кравченко.

Оценивая шансы на депортацию Януковича в случае обвинительного приговора, Кравченко подчеркнул: «Я считаю, наши правоохранительные органы смогут выполнить данное решение, задержать Януковича и доставить его в Украину».

Но есть и проблема: с момента бегства Януковича прошло три года, но украинские правоохранители до сих пор не знают, где он живет, и рассылают вызовы сразу по нескольким вероятным адресам. «Конкретное место проживания Януковича на территории Российской Федерации неизвестно. Что касается сообщений российской генпрокуратуры о проживании Януковича в Ростове, то это фейковые сообщения. Этот адрес не подтвержден», - ответил LIGA.net военный прокурор.

Заочное осуждение под вопросом

Накануне подготовительного заседания по делу Януковича с бравадными заявлениями по этому поводу выступили и Луценко, и президент Порошенко. «4 мая, как мне доложил генеральный прокурор, мы начинаем пусть и заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича... Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми доказательствами», - считает глава государства. А Луценко по этому поводу записал даже видеообращение, в котором назвал процесс над Януковичем беспрецедентным и пообещал ему соблюдение всех прав подсудимого.

Но у заочного осуждения есть и другая сторона медали: любое отклонение от общепринятой в европейском понимании процедуры даст возможность успешно обжаловать решение суда в ЕСПЧ. Нынешний формат украинской процедуры «in absentia» такую возможность Януковичу дает, уверен глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, группа которого занимается расследованием преступлений режима Януковича во время акций протеста на Майдане.

«Я ему (Луценко) говорил: если вы хотите использовать эту процедуру, то инициируйте в Верховной Раде внесение изменений. Если вы их не вносите, то значит заведомо, умышленно хотите утопить эти дела. А он говорит, что вот, Горбатюк не хочет заочку, а я очень хочу», - говорил Горбатюк полгода назад в комментарии LIGA.net.

В марте Верховная Рада приняла некоторые изменения в УПК в части заочного осуждения (повестку можно отправлять по последнему месту жительства с обязательной публикацией в правительственных СМИ и на официальном сайте органа досудебного следствия). Но, как показал сегодняшний суд, этого оказалось недостаточно: адвокаты уже нашли лазейки.

«Специально для «наказания» Януковича Луценко инициировал изменения в законодательство в части уголовного преследования при отсутствии обвиняемого (in absentia). Но изменения настолько недоскональные, что теперь эти некачественно выписанные нормы дают возможность защите манипулировать ими», - объяснил LIGA.net адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

Тытыч обратил внимание на причину переноса заседания суда: защита заявила, что Янукович не был надлежащим образом уведомлен о месте, времени и предмете рассмотрения. При этом адвокаты экс-президента сослались на то, что новый порядок извещения обвиняемых в процедуре in absentia касается исключительно судебного рассмотрения и не может применяться на подготовительном судебном заседании. «Действительно, статья 323 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что при отсутствии обвиняемого может осуществляться судебное рассмотрение. А предварительное заседание по УПК не является частью судебного рассмотрения. Понятно, что это технический момент, но ситуация такова», - сказал он.

Допрос Януковича из Ростова в Святошинском районном суде создал преюдицию и легализовал его статус в России, считает Тытыч. Видеоконференция была организована через запрос о международно-правовой помощи, следовательно, в порядке 135 УПК, повестка Януковичу про вызов в судебное заседание должна быть направлено тем же способом: «А это 60 дней. Поэтому я не знаю, что будет 18 числа. Честно говоря, это все похоже на цирк, который не очень пристойно выглядит».

«Но сейчас главная интрига - как вообще будет выглядеть такая процедура судебного рассмотрения. Защита подала ходатайство об отложении судебного рассмотрения для вызова Януковича в подготовительное заседание, а суд удовлетворяет его, разрешая участие Януковича в судебного заседании путем видеоконференции. То есть фактически судебное заседание будет проходить в общем режиме, тут не остается даже намека на процедуру заочного осуждения», - отметил Тытыч.

На вопрос, означает ли это, что участие Януковича в суде с помощью видеосвязи может вывести его из-под процедуры заочного осуждения, Тытыч ответил: «Очевидно, это будет общая процедура, в которой обвиняемый будет принимать участие путем видеоконференции. Уникальная процедура. Не знаю как в мире, а в Украине - так точно», - отметил адвокат.

«Защита явно получает удовольствие. Это видно невооруженным взглядом. У них есть непочатый край оплачиваемой работы. И они банально троллят прокуратуру», - подытожил он.

В ГПУ рассчитывают, что заочный обвинительный приговор Януковичу хоть и не обеспечит его экстрадицию из РФ, но поддержит позиции Украины на западе: позволит конфисковать все его активы, в том числе за рубежом. Пока в этой сфере Украина выглядит довольно неубедительно. Но и защита Януковича не спит - в начале мая экс-президент подал жалобу в ЕСПЧ за попытки «незаконного заочного осуждения». Это заявление уже передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману.