В Киеве после реконструкции открылся фонтанный комплекс «Малые» и «Большие» чаши на Майдане Незалежности, который не работал три года.

Фото: Кличко - мер

К «Евровидению» в городе запустят речной трамвайчик, который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса – возле станции метро «Левобережная».

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили 17 175 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным, по сравнению с мартом они увеличились на 2052 млн долл. или 13,57%.

Россия считает решение Комитета министров СЕ по Крыму ничтожным и не собирается его выполнять.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины инициировал закрытие воздушного пространства над Киевом на время проведения вокального конкурса «Евровидиние-2017».

Госпогранслужба опровергла информацию об «удачном» начале туристического сезона в Крыму.

В Харьковской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Свалка горела почти сутки.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко.

Захваченные украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

После нескольких недель политических переговоров и достижения компромиссов Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября.

Российский корабль в районе Скадовска совершил попытку захвата украинского спасательного катера.

В суде по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича будут давать показания более 100 свидетелей из числа бывших и действующих должностных лиц.