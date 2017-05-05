В Киеве после реконструкции открылся фонтанный комплекс «Малые» и «Большие» чаши на Майдане Незалежности, который не работал три года.
Фото: Кличко - мер
К «Евровидению» в городе запустят речной трамвайчик, который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса – возле станции метро «Левобережная».
Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили 17 175 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным, по сравнению с мартом они увеличились на 2052 млн долл. или 13,57%.
Россия считает решение Комитета министров СЕ по Крыму ничтожным и не собирается его выполнять.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины инициировал закрытие воздушного пространства над Киевом на время проведения вокального конкурса «Евровидиние-2017».
Госпогранслужба опровергла информацию об «удачном» начале туристического сезона в Крыму.
В Харьковской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Свалка горела почти сутки.
Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко.
Захваченные украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.
После нескольких недель политических переговоров и достижения компромиссов Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября.
Российский корабль в районе Скадовска совершил попытку захвата украинского спасательного катера.
В суде по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича будут давать показания более 100 свидетелей из числа бывших и действующих должностных лиц.
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