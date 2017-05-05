В комнате одной из гостиниц города Смела уборщица нашла тротиловую шашку, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

«В дежурную часть Смелянского отдела полиции поступило сообщение от работников одного из отелей города о, том, что во время уборки в одном из номеров отеля после съезда арендатора на кровати под матрасом обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, опасная находка была удалена», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, лицо, проживавшее в указанном номере, установили и задержали на одной из улиц города. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

В главке отметили, что изъятый ​​взрывное предмет направлен на исследование, его происхождение устанавливается. По данному факту Смелянским отделом полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.