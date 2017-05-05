Международный оператор денежных переводов Western Union прекратит осуществление переводов из России в Украину без открытия банковского счета.

Причиной принятия Western Union такого решения стал закон о финансовых санкциях, принятый правительством страны-агрессора о запрете переводов в другие государства через иностранные платежные системы, сообщает Укринформ.

Закон вступает в силу сегодня, 5 мая.

Он был одобрен в Совете Федерации в конце марта, затем его подписал Владимир Путин.

Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Центробанк страны-агрессора должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы центробанком.

Напомним, 22 марта Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

4 апреля закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали «Колибри», которой управляет «Сбербанк», «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).