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Рельсовый автобус сообщением Ковель-Хелм отправился в тестовый рейс. Об этом сообщает «Укрзалызныця» в Facebook.

«Сделан еще один шаг в Европу. Сегодня в тестовый рейс железнодорожники отправили рельсовый автобус сообщением Ковель-Хелм», - говорится в сообщении.

Двухвагонный рельсовый автобус Pesa из 182 местами для пассажиров будет курсировать ежедневно. Из Ковеля он будет отправляться в 11:50, время в пути составит около 2 часов.

Напомним, скоростной поезд Интерсити+ осуществил свой первый рейс из Киева в Перемышль 23 декабря 2016 года.
ForUm

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