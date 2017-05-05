Рельсовый автобус сообщением Ковель-Хелм отправился в тестовый рейс. Об этом сообщает «Укрзалызныця» в Facebook.

«Сделан еще один шаг в Европу. Сегодня в тестовый рейс железнодорожники отправили рельсовый автобус сообщением Ковель-Хелм», - говорится в сообщении.

Двухвагонный рельсовый автобус Pesa из 182 местами для пассажиров будет курсировать ежедневно. Из Ковеля он будет отправляться в 11:50, время в пути составит около 2 часов.

Напомним, скоростной поезд Интерсити+ осуществил свой первый рейс из Киева в Перемышль 23 декабря 2016 года.