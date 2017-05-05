Национальный банк Украины 11 мая введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса «Евровидение-2017», сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что монета изготовлена ​​из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса «Евровидение-2017»: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 и CELEBRATE DIVERSITY (уважайте многообразие).

Художниками эскизов монеты выступили Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптором - Анатолий Демьяненко. Программное моделирование выполнил Виталий Андриянов.

Тираж этой памятной монеты - 40 тыс. штук.

Национальный банк все тираж памятной монеты «Песенный конкурс «Евровидение-2017» будет реализовывать по цене 46 гривен.

Также, отметили в Нацбанке, с целью широкого удовлетворения спроса граждан половина всего тиража памятной монеты (20 тыс. штук) будет продаваться через механизм предварительного on-line заказа на официальном сайте регулятора. Она будет доступна для on-line заказ с 5 по 15 мая. Количество монет, доступных для on-line заказа одним лицом, будет ограничено одной штукой.

Продажа памятных монет, забронированных через on-line заказ, начнется в Киеве после 17 мая, в регионах - по мере поступления монет.

Как ранее сообщал ForUm, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.