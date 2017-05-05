Палата представителей Конгресса США согласилась на изменение закона о здравоохранении, получившего название Obamacare по фамилии предыдущего президента страны Барака Обамы.

Во время голосования в четверг, 4 мая, республиканцы смогли с небольшим перевесом добиться принятия законопроекта о частичной отмене Obamacare, сообщает Немецкая волна.

Против проголосовали 213 депутатов - все представители Демократической партии, а также 20 республиканцев. За изменение высказались 217 членов нижней палаты Конгресса.

Предыдущая попытка представителей Республиканской партии отстоять этот законопроект, предпринятая в марте, провалилась. Чтобы вступить в силу, проект должен еще пройти через верхнюю палату Конгресса - Сенат.

Отмена реформы здравоохранения была одним из ключевых пунктов предвыборной программы нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Согласно подсчетам управления Конгресса США по бюджету, в случае принятия этого законопроекта в 2018 году страховку потеряют 14 млн человек, а к 2026 году - 24 млн.