также в разделеМир
Россия заявила о прекращении применения боевой авиации в Сирии 24
КНДР обвинила ЦРУ в попытке убить Ким Чен Ына 54
Конгресс США выделил $100 миллионов на борьбу с российским влиянием 29
Трамп разрешил церкви агитировать за политиков 30
Помощник Путина рассказал об удовольствии от чтения некрологов о себе 77
Жириновский о преемнике Путина: Под Новый год подарочек будет 129
Ле Пен забросали яйцами 86
Супруг Елизаветы II уходит на покой 64
Макрон: Я не буду подчиняться диктату Путина 53
У российского «ночного волка» снова проблемы в Польше 44
Макрон и Ле Пен обменялись обвинениями на теледебатах 40
Суд лишил Навального возможности участвовать в президентских выборах 52
Майдан в Венесуеле: оппозиция строит баррикады и готовит «мега-протест» 61
Принц Уильям потребовал с таблоидов $1,6 миллиона за фото жены топлес 97
США хотят усилить войска в Европе для сдерживания агрессии РФ 31
КС Молдовы признал незаконным пребывание российских войск в Приднестровье 47
Белый дом: Трамп и Путин «хорошо поговорили» про Сирию 68
В Британии распустили парламент 38

Палата представителей Конгресса США согласилась на изменение закона о здравоохранении, получившего название Obamacare по фамилии предыдущего президента страны Барака Обамы.

Во время голосования в четверг, 4 мая, республиканцы смогли с небольшим перевесом добиться принятия законопроекта о частичной отмене Obamacare, сообщает Немецкая волна.

Против проголосовали 213 депутатов - все представители Демократической партии, а также 20 республиканцев. За изменение высказались 217 членов нижней палаты Конгресса.

Предыдущая попытка представителей Республиканской партии отстоять этот законопроект, предпринятая в марте, провалилась. Чтобы вступить в силу, проект должен еще пройти через верхнюю палату Конгресса - Сенат.

Отмена реформы здравоохранения была одним из ключевых пунктов предвыборной программы нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Согласно подсчетам управления Конгресса США по бюджету, в случае принятия этого законопроекта в 2018 году страховку потеряют 14 млн человек, а к 2026 году - 24 млн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года