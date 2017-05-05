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В большинстве областей Украины 5-7 мая ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

«По данным Укргидрометцентра, 5-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – говорится в сообщении.

Также, по данным ГосЧС, в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
ForUm

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