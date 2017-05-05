Захваченные украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

«Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля, - крест. Этот уголь ни на тех территориях, ни в Федерации никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь - закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили сообщение об отпуске на неопределенный срок за свой счет», - сказал он.

«Метпредприятия, в частности, Алчевский и Енакиевский комбинаты, скорее всего, как бы это обидно ни звучало, оборудование будет перевезено в Россию. Потому, что, в частности, на Алчевском незадолго до этих событий было приобретено сверхсовременное оборудование за огромные средства и кредитные обязательства», - добавил Тука.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».