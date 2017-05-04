Похищенный в Нежине Черниговской области в ночь на 3 мая памятник актеру и певцу Марку Бернесу найден в поле за городом. Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Кодола.

«Полиция Нежина нашла Бернеса. Памятник находится в поле за городом, на Борзнянском направлении, в яме, очевидно с целью временного пребывания», - написал он.

По его словам, памятник поврежден. Отбита рука, плащ и часть гитары.

Правоохранители нашли их рядом.

Напомним, 3 мая в Графском парке Нежина на Черниговщине неизвестные украли памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу.