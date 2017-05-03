В Графском парке Нежина на Черниговщине неизвестные украли памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу. Об этом сообщил народный депутат Андрей Лозовой в Facebook.

«Кто не знает, Бернес родился в Нежине, и в 2011 году – к столетию со дня его рождения – был открыт памятник великому артисту. А прошлой ночью его украли, вероятно, на металл», - написал он.

Нардеп потребовал от правоохранителей найти памятник как можно скорее, «пока его не уничтожили».