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В Графском парке Нежина на Черниговщине неизвестные украли памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу. Об этом сообщил народный депутат Андрей Лозовой в Facebook.

«Кто не знает, Бернес родился в Нежине, и в 2011 году – к столетию со дня его рождения –  был открыт памятник великому артисту. А прошлой ночью его украли, вероятно, на металл», - написал он.

Нардеп потребовал от правоохранителей найти памятник как можно скорее, «пока его не уничтожили». 
ForUm

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