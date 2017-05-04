В прямом эфире финала «Евровидения-2017» 13 мая состоится мировая премьера от победительницы конкурса 2004 года - украинской певицы Русланы. Об этом сообщает пресс-служба UA:Перший.
«С 2015 года в гранд-финале выступают не только участники конкурса, но и выбранная мировая звезда, которая имеет возможность стать хедлайнером концерта и представить свой новый хит. Впервые приглашенным гостем «Евровидения» стал Джастин Тимберлейк, который в прошлом году с главной сцены конкурса представил для несколькомиллионной аудитории песню «Cant stop the Feeling», - говорится в сообщении.
В этом году организаторы конкурса до последнего держали интригу, кто же именно станет украшением финального концерта, который состоится в Киеве. И только сегодня стало известно, что эту почетную миссию предоставили первой победительнице «Евровидения» от Украины, певице с мировым признанием – Руслане.
На главной сцене «Евровидения» обладательница десятков международных наград Руслана представит новый сингл «It's Magical». Трек записан на английском и украинском, однако обе версии объединяет еще и загадочная экзотическая речь. Артистка уже начала репетиции на сцене «Евровидения».
Продюсеры шоу уверяют, что это еще более мощный хит, нежели ее победные «Дикие танцы».
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