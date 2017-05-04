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Комитет Европарламента по вопросам международной торговли одобрил законодательный регламент об увеличении для Украины экспортных квот на поставку некоторых видов товаров в страны ЕС.

Соответствующее решение профильный комитет законодательного органа ЕС проголосовал в четверг, сообщает Укринформ.

«ЕС должен предоставить дальнейшие торговые преференции Украине, но некоторая чувствительная агропромышленная продукция не требует дополнительной поддержки со стороны ЕС», - говорится в проекте резолюции, принятой по предложению Еврокомиссии.

В частности, увеличение квот на украинский экспорт в ЕС будет касаться томатов, пшеницы и минеральных удобрений.

В то же время, как отметили в Европарламенте, условием для предоставления торговых преференций Украине является продолжение борьбы с коррупцией в стране и обеспечение основополагающих прав и свобод человека.

«Европарламент твердо поддерживает процесс реформ в Украине. Предоставляя временные торговые преференции, мы также хотим укрепить малые и средние предприятия и предоставить дополнительный толчок для роста торговли. Это имеет не только экономическое, но и политическое значение для Украины», - заявил докладчик по этому вопросу европарламентарий Ярослав Валеса.

Далее, по процедуре, это решение должен окончательно проголосовать Европарламент на пленарном заседании в мае.

Напомним, правительство Украины обратилось в Еврокомиссию с просьбой предоставить государству односторонние торговые преференции с целью компенсации экономических потерь, вызванных российской агрессией.
ForUm

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