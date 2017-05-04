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Издание Радио Свобода обнародовало видео момента взрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Пришиб на временно оккупированной части Луганской области.

«Видео, снятое с северной стороны от места инцидента, показывает две машины миссии ОБСЕ за несколько секунд до взрыва, затем камеру встряхивает – она теряет фокус, после чего видно густой черный дым», - отмечает издание.

Запись редакция получила от «источника с украинской стороны». Согласно его данным, дорога, где произошел взрыв, редко используется гражданскими из-за близости к линии соприкосновения, но в расширенной версии видео видно еще третью неидентифицированную машину, которая проезжает по этой дороге спустя 9 минут в направлении взрыва.

Напомним, 23 апреля во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области на оккупированной территории вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.
ForUm

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