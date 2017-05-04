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Вчера, 3 мая, в пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники Черниговского отряда не пропустили через границу гражданина России, который не смог подтвердить цель своей поездки в Украину, сообщает пресс-служба Государственной пограничной служба.

По данным пограничников, из объяснений мужчины, который двигался на мотоцикле Suzuki, он якобы направляется к товарищу в Ивано-Франковск, однако его фамилии и адрес проживания указать не смог.

Отмечается, что при осмотре личных вещей у россиянина также была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков и другие вещи.

По результатам проверки пограничники приняли решение об отказе данному гражданину в пересечении государственной границы Украины.
ForUm

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