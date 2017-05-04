В ФСБ России заявили о задержании в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в сбыте оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Краснодарскому краю.

«Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю был пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью последующего сбыта. В Краснодаре при сбыте средств поражения задержан гражданин Украины, подозреваемый в совершении указанного преступления», - заявили в российском ведомстве.