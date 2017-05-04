также в разделеОбщество
Организатор «Евровидения» может ввести санкции против Украины и РФ 24
НАБУ просит иностранных партнеров задержать Онищенко 9
Пограничники не пустили в Украину российского байкера 12
СБУ нашла очередные доказательства поставок НВФ оружия из РФ 21
Суд разрешил Януковичу участвовать в заседаниях по Skype 10
ГПУ будет добиваться пожизненного заключения для Януковича 36
Выступавший в Крыму российский певец засобирался в Киев 58
На Харьковщине во двор частного дома бросили две гранаты 23
Водоснабжение Авдеевки возобновлено 17
В «ДНР» осудили историка Козловского 40
Суд по делу Януковича перенесли на 18 мая 34
Первой профессиональной исполнительнице «Пливе кача по Тисині» вручили награду 29
Начался суд по делу о госизмене Януковича 79
МИД прокомментировал решение Комитета министров СЕ по Крыму 66
В ГПУ объяснили снятие с розыска чиновников времен Януковича 70
Интерпол отказался разыскивать Онищенко 50
Адвокат заявил о снятии Ставицкого с розыска Интерпола 27
Интерпол больше не ищет главу АП Януковича 36

В ФСБ России заявили о задержании в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в сбыте оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Краснодарскому краю.

«Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю был пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью последующего сбыта. В Краснодаре при сбыте средств поражения задержан гражданин Украины, подозреваемый в совершении указанного преступления», - заявили в российском ведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года