Прокуратура в суде будет добиваться пожизненного заключения для обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом на брифинге сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко.

«Сторона обвинения будет требовать высшей меры наказания - пожизненного лишения свободы», - подчеркнул он, сообщает LIGA.net.

Отвечая на вопрос, сколько свидетелей есть у стороны обвинения, Кравченко сказал: «Сторона обвинения допросила и планирует еще допросить больше 100 свидетелей».

По его словам, свидетелями выступают действующие и бывшие должностные лица, крымские военные, а также один из бывших представителей российской власти, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, каждый из которых будет давать показания в суде.

Кравченко утверждает, что собранная доказательная база позволяет обосновать вину Януковича во всех украинских инстанциях и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека.

На вопрос, в каких действиях обвиняют Януковича, Кравченко ответил: «Находясь в Российской Федерации, Янукович подготовил и направил письмо президенту РФ Путину с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины. Также установлено, что подобное письмо он отправил в Совет федерации. Установлено конкретно и точно, что только это письмо узаконило действия Путина по использованию российских войск на территории Украины».

«Это страшные действия, которые привели к миллионам беженцев и тысячам крестов на кладбищах. Моя главная цель - доказать эту вину Януковича в украинском суде», - отметил прокурор.

Кравченко добавил, что прокуратура более десяти раз вызывала Януковича на допросы, направляя повестки на все известные места проживания и пребывания, а также через газету Урядовый курьер, другие СМИ и адвокатов Януковича. «Орган досудебного расследования выполнил все требования по вызовам», - сказал он, напомнив, что Янукович на допросы не явился.

На вопрос, известно ли прокуратуре, где фактически проживает Янукович, Кравченко ответил: «Конкретное место проживания Януковича на территории России нам неизвестно. Что касается сообщений от российской генеральной прокуратуры РФ о проживании Януковича по адресу в Ростове, то они фейковые. Не подтверждено, что он проживает по этому адресу».

Напомним, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суда отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела.

Суд объявил перерыв в заседании до 18 мая.