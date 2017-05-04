также в разделеМир
Макрон: Я не буду подчиняться диктату Путина 37
Макрон и Ле Пен обменялись обвинениями на теледебатах 28
Суд лишил Навального возможности участвовать в президентских выборах 49
Майдан в Венесуеле: оппозиция строит баррикады и готовит «мега-протест» 58
Принц Уильям потребовал с таблоидов $1,6 миллиона за фото жены топлес 89
США хотят усилить войска в Европе для сдерживания агрессии РФ 31
КС Молдовы признал незаконным пребывание российских войск в Приднестровье 42
Белый дом: Трамп и Путин «хорошо поговорили» про Сирию 68
В Британии распустили парламент 38
В Кабуле недалеко от посольства США прогремел взрыв 22
Премьер Чехии объявил об отставке правительства 47
Меркель: «Нормандский формат» должен продолжить работу после выборов во Франции 40
В Петербурге задержали ЛГБТ-активистов 109
Макрон пугает ЕС «фрекситом» 50
Трамп назвал лидера КНДР «довольно умным пареньком» 61
Папа Римский: США и КНДР нужен посредник 62
На выступлении Трампа в воздух подбросили российские флаги 108
Трамп нарушил столетнюю традицию 340

Польские пограничники задержали в городе Мисловице гражданина России, который представляет угрозу для безопасности страны.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Interia.pl, россиянин, как впоследствии оказалось – члена прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», будет передан российской стороне.

«Могу подтвердить, что в рамках проверки легальности пребывания в Мисловице проверена группа из 36 человек, один из которых задержан. В системе Шенген он обозначен как лицо, представляющее угрозу для безопасности страны», - заявила представитель пресс-службы пограничной службы РП Иоанна Рокицка.

По ее словам, всего в группе байкеров было 15 граждан Словакии, 12 немцев, четверо поляков и двое россиян.

Российские СМИ сообщили, что задержанным оказался член байкерского клуба «Ночные волки» Николай Логинов.

Мотоциклисты приближенного к Кремлю националистического байкерского клуба «Ночные волки» в минувший четверг, 27 апреля, отправились из Москвы мотопробегом в Берлин. Их трасса пролегает через территории России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Германии. Мотопробег должен завершиться 9 мая в Берлине.

В воскресенье, 30 апреля, «Ночные волки», отправились с белорусско-польской границы в сторону Варшавы. Однако все байкеры оказались гражданами ЕС – Польши, Германии и Словакии.

В 2015 и 2016 годах «Ночные волки» имели проблемы с пересечением границы ряда европейских стран, в частности Польши.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года