Польские пограничники задержали в городе Мисловице гражданина России, который представляет угрозу для безопасности страны.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Interia.pl, россиянин, как впоследствии оказалось – члена прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», будет передан российской стороне.

«Могу подтвердить, что в рамках проверки легальности пребывания в Мисловице проверена группа из 36 человек, один из которых задержан. В системе Шенген он обозначен как лицо, представляющее угрозу для безопасности страны», - заявила представитель пресс-службы пограничной службы РП Иоанна Рокицка.

По ее словам, всего в группе байкеров было 15 граждан Словакии, 12 немцев, четверо поляков и двое россиян.

Российские СМИ сообщили, что задержанным оказался член байкерского клуба «Ночные волки» Николай Логинов.

Мотоциклисты приближенного к Кремлю националистического байкерского клуба «Ночные волки» в минувший четверг, 27 апреля, отправились из Москвы мотопробегом в Берлин. Их трасса пролегает через территории России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Германии. Мотопробег должен завершиться 9 мая в Берлине.

В воскресенье, 30 апреля, «Ночные волки», отправились с белорусско-польской границы в сторону Варшавы. Однако все байкеры оказались гражданами ЕС – Польши, Германии и Словакии.

В 2015 и 2016 годах «Ночные волки» имели проблемы с пересечением границы ряда европейских стран, в частности Польши.