также в разделеПроисшествия
В результате обстрела Авдеевки ранены две женщины 18
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в дом бывшей сожительницы 10
В Запорожской области перевернулся микроавтобус, 1 человек погиб, 5 – пострадали 37
Полиция начала расследовать массовую драку фанов во Львове 42
В районе Светлодарской дуги, спасая товарища, погибли трое военных 873
Под Киевом разбился священник-депутат 120
На Львовщине мужчина обстрелял рыбаков, трое раненых 81
Во время учений в зоне АТО погиб военный 101
В Винницком горсовете подрались женщины-депутаты 48
Пропавших жителей Донецкой области нашли на дне озера на Запорожье 249
В Нежине украли памятник Марку Бернесу 144
Донецкая фильтровальная станция снова обесточена 89
В Одессе из-за сообщения о минировании с Куликова поля эвакуировали людей 40
СМИ: В российском СИЗО умер украинец 81
За прошлые сутки в зоне АТО 55 обстрелов, ранены 4 военных 32
Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела 20
В Одессе в районе Куликова поля нашли рюкзак со взрывчаткой 45
НВФ обстреляли частный сектор Авдеевки 51

Члены незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских войск. Об этом говорится в сводке штаба АТО.

«За минувшие сутки девять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения», - сообщили в пресс-центре.

На донецком направлении огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты в районе Авдеевки.

82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям у населенного пункта Пески, а по опорным пунктам у Луганского – 120-миллиметровые минометы и вооружение БМП. По защитникам Каменки противник бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам шахты «Бутовка» – из 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров; из минометов калибра 82-мм и гранатометов бил по позициям вблизи Троицкого и Верхнеторецкого; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении НВФ применили артиллерию калибра 122-мм, 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям у Водяного. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам рядом с Павлополем. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Гнутово, а с переносной реактивной системы Град «Партизан», минометов калибра 82-мм, вооружения БМП враг бил по защитникам Широкино. Из минометов калибра 82-мм противник бил по позициям у Красногоровки, а по опорным пунктам вблизи Марьинки – из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловка активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов 120-мм калибра НВФ накрывали позиции у  Крымского, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применяли вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки НВФ обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого – из  автоматических гранатометов; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям у Станицы Луганской и Лобачево. В районе Новоалександровки активизировались вражеские снайперы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года