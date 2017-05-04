Члены незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских войск. Об этом говорится в сводке штаба АТО.

«За минувшие сутки девять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения», - сообщили в пресс-центре.

На донецком направлении огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты в районе Авдеевки.

82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям у населенного пункта Пески, а по опорным пунктам у Луганского – 120-миллиметровые минометы и вооружение БМП. По защитникам Каменки противник бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам шахты «Бутовка» – из 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров; из минометов калибра 82-мм и гранатометов бил по позициям вблизи Троицкого и Верхнеторецкого; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении НВФ применили артиллерию калибра 122-мм, 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям у Водяного. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам рядом с Павлополем. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Гнутово, а с переносной реактивной системы Град «Партизан», минометов калибра 82-мм, вооружения БМП враг бил по защитникам Широкино. Из минометов калибра 82-мм противник бил по позициям у Красногоровки, а по опорным пунктам вблизи Марьинки – из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловка активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов 120-мм калибра НВФ накрывали позиции у Крымского, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применяли вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки НВФ обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого – из автоматических гранатометов; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям у Станицы Луганской и Лобачево. В районе Новоалександровки активизировались вражеские снайперы.