Кандидаты на пост президента Франции встретились на последних перед вторым туром выборов теледебатах. Права популистка Марин Ле Пен и центрист, экс-министр экономики Эммануэль Макрона обменивались идеологическими обвинениями, а также вступили в острый спор относительно экономических вопросов, пишет Deutsche Welle.



Ле Пен, в частности, назвала Макрона «кандидатом дикой глобализации, нестабильности, Uber-изации (по названию онлайн-сервиса вызова такси Uber, - ред.), хищения экономики большим бизнесом», отмечает телеканал France 24 в трансляции дебатов.

В свою очередь 39-летний политик забросил правой популистке «стратегию лжи», а также назвал ее настоящей «наследницей» своего отца, одиозного политика Жан-Мари Ле Пена, известного своими антисемитскими и ксенофобскими взглядами.

Экономическая тематика также вызвала бурную дискуссию. Макрон назвал свои главные планы в этой сфере, в частности отмену налога на недвижимость (так называемого жилищного налога) для 80 процентов французов, сокращение налогов для бизнеса, а также снизить налогообложение в случае экономического роста. Он также выступил за сохранение текущей пенсионной системы во Франции, но с «более справедливым перераспределением доходов».

Ле Пен в ответ заявила, что его планы приведут к обнищанию многих семей, и выступила за возобновление универсальной помощи на детей. По ее словам, текущая система социальной защиты во Франции «в опасности», тогда как селу грозит «опустошение». Она обещает бороться с безработицей, вызванной, по ее мнению, глобализацией и открытыми границами, а также разрешить выход на пенсию в 60 лет за 40 лет стажа. Макрон упрекнул ее в отсутствии финансового обоснования такого проекта.

Во втором туре президентских выборов, который состоится 7 мая, по последним данным опросов Ifop-Fiducial, Макрон может победить Ле Пен с результатом в 60 процентов против 40.

Основатель движения «На марше» Эммануэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 24,01% голосов, на второй строчке - лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с результатом 21,30%.