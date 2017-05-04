Недавние решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима экс-президента Виктора Януковича связаны с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

«В частности, постановление судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей. Соответственно, согласно правилам Интерпола, лицо, по которому не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск», - написал он в Facebook.

Енин отметил, что отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого.

«В то же время, указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая», - подчеркнул замгенпрокурора.

Напомним, 3 мая 2017 стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Также прекращен розыск бывшего секретаря СНБО и главу АП Андрея Клюева и экс-министра угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.