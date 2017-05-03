По факту конфликта возле стадиона во Львове открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникации облполиции.

30 апреля в 14:45 на оперативную линию 102 в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка по улице Клепаровской возле стадиона СКА во Львове.

«Мы задержали 29 участников в возрасте от 18 до 25 лет. У них изъяты запрещенные предметы: ножи, топор, металлические трубы, деревянные биты и другое. О причинах конфликта пока никаких вразумительных объяснений ребята не дают. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

По данным местных СМИ, подрались футбольные фанаты.