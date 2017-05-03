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Вскоре в столице может появиться сенсорное освещение 29 переходов в разных районах города, сообщает пресс-служба КГГА.

Как заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, это предусмотрено проектом-победителем Бюджета участия, финал которого состоялся в январе текущего года.

Он напомнил, что в Киеве частые случаи наездов на пешеходов, и заметил, что уменьшить количество таких ДТП можно более качественным освещением дорог.

«В предвечернее и ночное время много переходов практически незаметны. Сенсорное освещение поможет решить сразу две проблемы: улучшить освещение дорог и пешеходных переходов и повысить экономию электроэнергии. Ведь по проекту, который победил, оно будет включаться датчиком движения и заряжаться с помощью солнечных батарей», - рассказал первый заместитель председателя КГГА.

Технология сенсорного освещения состоит в том, что столбы будут оснащены датчиками движения, которые будут реагировать на движение водителей и пешеходов. Только так дорога будет освещена. Фонари прекратят работу, когда участник дорожного движения оставит радиус действия датчика. Экономия очевидна: новейшие технологии будут работать не в течение ночи, а лишь тогда, когда в этом будет необходимость. В дневное время такие фонари будут заряжаться солнечной энергией.

 

 
ForUm

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