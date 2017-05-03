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Генпрокуратура расследует факты хищения должностными лицами, акционерами ПАО «КБ «Пивденкомбанк» и ПАО «Терра Банк» более 4 млрд гривен, в результате которых банки оказались в состоянии неплатежеспособности, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения в течение 2011-2014 годов должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «Пивденкомбанк» и ПАО «Терра Банк», владельцем которых был Руслан Цыплаков, денежных средств на общую сумму более 4 млрд гривен, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.

«В настоящее время следствием доказаны факты хищения принадлежащих ПАО «Терра Банк» 360 млн грн, в связи с чем сообщено о подозрении в совершении хищений денежных средств банков в особо крупных размерах семи членам установленной преступной организации, во главе с Цыплаковым. В состав преступной организации также входили другие собственники и руководство ПАО «Терра Банк» и руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз завышена, либо вообще не принадлежала залогодателям», – подчеркнули в ГПУ.

Отмечается, что 27 преля при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины следователями проведены обыски по месту жительства данных лиц, входящих в преступную организацию. В отношении двух членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения, другие пять человек, объявлены в розыск.
ForUm

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