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Сегодня, 3 апреля, в районе проведения АТО во время занятий по боевой подготовке в результате получения взрывной травмы и осколочных ранений погиб военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции.

«По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что во время транспортировки в медицинское учреждение у парня остановилось сердце. «В больнице, проводя неотложные реанимационные мероприятия, за его жизнь боролись врачи военно-мобильного госпиталя. Однако, к сожалению, спасти жизнь тяжелораненого не удалось. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и Национальной полиции», – сказано в сообщении.
ForUm

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