В Киеве начали устанавливать новый тип подземных контейнеров для твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
В центральной части города уже устанавливают 50 таких контейнеров, до конца года их количество увеличится до 300 единиц, а в следующем году - до 1000.
Часть урн уже установлена на Пейзажной аллее.
Кличко заявил, что такие контейнеры оборудованы солнечными информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и мусор необходимо вывезти. К тому же, контейнеры оборудованы системой пожаротушения, если к ним попадет окурок или другой предмет, который может вызвать пожар.
Отмечается, что эти контейнеры - отечественного производства.
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