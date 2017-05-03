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На трассе Киев-Харьков возле села Борщив в Барышевском районе в результате ДТП погиб священник. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Водитель автомобиля Citroën совершал маневр обгона и, не справившись с управлением, съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. Им оказался 29-летний настоятель церкви украинского патриархата, депутат местного районного совета.

38-летний пассажир телесных повреждений не получил – после осмотра медиков он отбыл по месту жительства. 
ForUm

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