На трассе Киев-Харьков возле села Борщив в Барышевском районе в результате ДТП погиб священник. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Водитель автомобиля Citroën совершал маневр обгона и, не справившись с управлением, съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. Им оказался 29-летний настоятель церкви украинского патриархата, депутат местного районного совета.

38-летний пассажир телесных повреждений не получил – после осмотра медиков он отбыл по месту жительства.