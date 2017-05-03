Задолженность населения Украины по оплате за природный газ с 1 января по 31 марта 2017 года выросла на 16,7% - до 7,117 миллиарда гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, за отчетный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% - до 10,355 миллиарда гривен, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% - до 2,5 миллиарда гривен.

Сообщается также, что за первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) – до 1,3 миллиарда гривен и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) – до 345,5 миллиона гривен, сообщает УНИАН.

По данным Госстата, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 миллиарда гривен, из которых было оплачено 28,6 миллиарда гривен. Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%. Отмечается, что самый низкий уровень оплаты (77,6%) фиксировался при оплате стоимости газа.

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность населения Украины по оплате за природный газ составляла 6,439 миллиарда гривен, за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 9,390 миллиарда гривен, за водоснабжение и водоотведение – 1,526 миллиарда гривен, за содержание домов и придомовых территорий – 2,432 миллиарда гривен и за вывоз бытовых отходов – 386,9 миллиона гривен.