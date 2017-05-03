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Военнослужащие задержали двух человек, которые проводили съемку квадрокоптером на аэродроме «Чайка» в Киеве. Как сообщает пресс-центр воздушного командования «Центр», инцидент произошел 1 мая.

«В Киеве во время патрулирования аэродрома «Чайка», дежурные силы Воздушных сил ВСУ зафиксировали полет беспилотного летательного аппарата дистанционного управления и задержали двух гражданских лиц, которые с помощью квадрокоптера «Фантом-3» проводили съемку данной территории», - говорится в сообщении.

Нарушителей передали для выяснения обстоятельств представителям Национальной полиции и СБУ.
ForUm

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