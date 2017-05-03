В Киеве в одном из торговых центров на Оболони двое мужчин ограбили ювелирный магазин.
Как информирует отдел коммуникации полиции Киева, сообщение об ограблении поступило в 12:20.
«Предварительно установлено: нападавших было двое, одетые в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков», - говорится в сообщении.
На месте работают правоохранители, которые общаются со свидетелями и устанавливают обстоятельства совершения правонарушения. Усилия патрульных нарядов и оперативников направленные на задержание злоумышленников.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается.
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