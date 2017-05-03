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В Киеве в одном из торговых центров на Оболони двое мужчин ограбили ювелирный магазин.

Как информирует отдел коммуникации полиции Киева, сообщение об ограблении поступило в 12:20.

«Предварительно установлено: нападавших было двое, одетые в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков», - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители, которые общаются со свидетелями и устанавливают обстоятельства совершения правонарушения. Усилия патрульных нарядов и оперативников направленные на задержание злоумышленников.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается.

 
ForUm

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