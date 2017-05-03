Апрель в текущем году был на 1,7° С теплее климатической нормы.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, средняя температура в Киеве составила + 10,4 °С. Причем вторая декада месяца оказалась на 0,7 ° С холоднее климатической нормы и на 4,5 °С холоднее температуры первой декады.

Такой аномальный контраст температур между декадами тем более странный, если учесть среднюю продолжительность дня, которая за месяц выросла почти на 2 часа.

Начало нынешнего апреля запомнилось киевлянам аномально теплой погодой, во время которой было зафиксировано 6 температурных рекордов подряд с 1 по 4 апреля, однако середина месяца больше напоминала март, чем апрель. Теплее всего было 29 апреля, когда максимальная температура достигла + 25,8 °С, а холодное – 21 апреля, когда минимальная температура опустилась до 0,3 градусов мороза.

Осадков в столице выпало 25 мм, что составило 51% климатической нормы. Кстати, недобор осадков с начала года уже составил 71 мм, при том что температура воздуха с января по апрель в среднем превысила климатическую норму на 2,3°С.