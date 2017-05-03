В Украине с 3 по 19 мая будет проходить регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что в этот период могут зарегистрироваться только участники антитеррористической операции, лица, проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и не могли зарегистрироваться в основной период.

Также в дополнительный период могут зарегистрироваться лица, осужденные к лишению свободы или взятые под стражу. Всю необходимую информацию они могут получить у представителя администрации учреждения исполнения наказаний, на которого возложена ответственность за организацию и проведение внешнего независимого оценивания.

Кроме привычного пакета регистрационных документов, необходимо подать заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии и копию документа, удостоверяющий соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственное участие в антитеррористической операции, копию паспорта гражданина Украины).