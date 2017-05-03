С 8 мая в Украине ожидается существенное похолодание. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«С понедельника, с 8 мая, в Украину заходит существенное похолодание. До + 8 – + 13 градусов», - написала она.

По словам синоптика, Западная Европа сейчас в дождях и прохладе, а в четверг, 4 мая, облачный влажный массив из Польши придвинется поближе к Украине, и в западных областях пройдут кратковременные дожди, вероятно с грозами.

На остальной территории будет солнечно и сухо. Температура воздуха изменится мало.

Прохладнее – в северных областях и на северо-западе, днем ​​+11 – +17 градусов, самым теплым будет юг Украины, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Крым – + 20 – + 26 градусов, на остальной территории + 14 – + 20 градусов.

В Киеве завтра солнечно, без осадков, максимальная температура воздуха +18 – + 20С.