В Киев прибыли делегации из 36-ти стран-участниц «Евровидения-2017». Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
«На «Евровидение-2017» уже прибыли делегации из 36-ти стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене», - написал он в Тwitter.
На #Євробачення2017 уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць, 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 мая 2017 г.
Напомним, первые участники конкурса прибыли в Украину 29 апреля. 30 апреля начались репетиции.
В течение суток, 1 мая, в Украину прибыли более 160 участников и членов команд песенного конкурса «Евровидение-2017».
Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
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