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В Киев прибыли делегации из 36-ти стран-участниц «Евровидения-2017». Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«На «Евровидение-2017» уже прибыли делегации из 36-ти стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене», - написал он в Тwitter.

 


 

Напомним, первые участники конкурса прибыли в Украину 29 апреля. 30 апреля начались  репетиции. 

В течение суток, 1 мая, в Украину прибыли более 160 участников и членов команд песенного конкурса «Евровидение-2017».

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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