Кабинет Министров утвердил порядок аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком. Об этом идет речь в постановлении правительства №301 от 26 апреля.



Согласно документу, платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам свидетельства о свободном владении украинским могут выдаваться высшими учебными заведениями, которые осуществляют подготовку в сфере публичного управления и администрирования.

Организует и проводит аттестацию уполномоченное высшее учебное заведение, которое образует соответствующую комиссию. Для этого при вузах создаются аттестационные комиссии в составе трех членов и председателя, которые имеют высшее образование по специальности Филология, при этом один из них должен иметь степень не ниже доктора философии.

Процесс аттестации происходит в письменной или устной форме. Аттестация в устной форме включает деловой разговор по определенному сценарию и сообщение-презентацию на установленную комиссией тему.

В письменной форме - тестовое задание и письменный перевод текста по профессиональным вопросам.

Свободное владение государственным языком без фактической сдачи письменной и устной части аттестации можно бесплатно подтвердить школьным аттестатом с оценкой 5 (или 10, если аттестат получен после 2000 года) за изучение украинского языка, дипломом о высшем образовании с оценкой «отлично» за украинский язык или по специальности филология.

После прохождения аттестации лица, претендующие на поступление на государственную службу, получают соответствующие удостоверения.