Организаторы «Евровидения-2017» обнародовали имена членов международного жюри от каждой страны-участницы, сообщает ТСН.

Так, в этом году от Украины оценки конкурсантам выставят поэт Юрий Рыбчинский, призер конкурса «Детское Евровидение-2013» София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

Голос жюри составляет 50% от общего результата голосования в конкурсе.



Традиционно музыкальные судьи соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию, каждый из жюри выставит оценки в прямом эфире на спутниковом телеканале.

Член жюри должен оценить участника, номер, вокал и песню. После голосования Европейский вещательный союз получит баллы от жюри.

Рейтинг жюри Евровидения в сочетании с телеголосованием будет объявлен спикерами из каждой страны в ночь финала в прямом эфире. В этом году система голосования останется такой же, как и в прошлом году. Поэтому жюри и телезрители объявят свои баллы отдельно друг от друга, чтобы показать зрителям, кто как проголосовал. Баллы будут определены соотношением 50/50 от жюри и телезрителей.



Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.