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По состоянию на утро 3 мая электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Авдеевку, отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. метров», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

Напомним, 2 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции снова было прекращено.
ForUm

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