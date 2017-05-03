По состоянию на утро 3 мая электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Авдеевку, отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
«Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. метров», - говорится в сообщении.
Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.
Напомним, 2 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции снова было прекращено.
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