Средняя зарплата украинца в марте 2017-го составила 6752 гривни. Это на 37,2% больше, чем в марте прошлого года. Цены за этот же период выросли на 15%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил: рост зарплат наконец опередил рост цен. В то же время 36% украинцев, как показывают результаты социологического исследования «Рейтинг», говорят о том, что они едва сводят концы с концами. Сайт «Сегодня» выяснил, как изменилось благосостояние украинцев за последнее время.

Как изменился доход украинцев с 2014 года

В прошлом году украинцы заработали 2002 миллиарда гривен, а потратили – 2020,8 миллиарда, сообщает Госстат. Разница в 18,4 миллиарда – кредиты и потраченные сбережения. В прошлом году номинальные доходы выросли на 15,4%, но реальный доход, с учетом роста цен, вырос всего на 0,3%. Расходы населения в 2016-м выросли на 17,3%. Тратить приходится больше из-за роста цен и тарифов. При средней зарплате на уровне 5230, имеющийся доход на одного человека составил 2967 гривен.

«Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн. Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%», – написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук.

В этом году рост зарплат опередил рост цен, однако «накопленное отставание», отмечают эксперты, опередить так и не удалось. С 2014 по 2016 года цены выросли на 80,6%, средние зарплаты на 61,3%, а минимальные пенсии – всего на 31%.

«Кумулятивная инфляция была достаточной высокой. Она составила за несколько лет 70%. Для того, чтобы реальные доходы выросли – соцстандарты должны были увеличиться на 70%. Что касается более усредненного показателя, это уровень инфляции по состоянию трех лет: 2014, 2015 и 2016. Кумулятивный уровень инфляции превысит отметку в 90%. Для того, чтобы украинцы как минимум не потеряли свои доходы, должны получать в 1,9 раза больше», – поясняет исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Чтобы украинцы вернулись на докризисный уровень доходов, средняя зарплата в стране при нынешних ценах должна быть 12 тысяч гривен, считает аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.

Тяжелее всего приходится пенсионерам: если размер зарплат в частных предприятиях диктует рынок, им и бюджетникам выплаты повышают по решению Кабмина.

Чтобы доходы пенсионеров не продолжали падать, необходимо сокращать уровень инфляции, уверена старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований.

«В идеале нужно, что инфляция не была такой высокой. Почему в Советское время не было такой проблемы? Потому что цены не росли. Или, к примеру, в развитых странах инфляция за год может составить 0,5%, у нас же инфляция может быть и 50 и 15%, конечно, это такие особенности не очень развитой экономики. Получается, что и экономических возможностей у государственного бюджета нет. Если кризис, понятно, что и так в бюджете денег нет ни на что. Нужно становится на путь устойчивого развития, чтобы не было такого роста цен. Это самый длинный и самый правильный путь», – говорит Лидия Ткаченко.

Кто находится за чертою бедности

60% украинцев находятся за чертою бедности, считают в ООН. «Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60 процентов населения, которые находятся ниже черты бедности», – заявил представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер.

Отметим, в соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день (примерно 4000 гривен). Это в два раза выше, чем средняя пенсия в Украине и на 20% больше минимальной зарплаты.

Как показывают результаты опроса, половина украинцев оценивают материальное положение своей семьи как удовлетворительное. Лишь 15% считают, что имеют более-менее достаточно средств для жизни. В то же время треть заявляют о своей бедности. Тех, кто считает себя бедным, больше на востоке, среди старших лиц, жителей сел, респондентов с плохим состоянием здоровья и с низким уровнем образования, говорится в результатах исследования группы «Рейтинг».Традиционно «богаче» всех живет киевляне – в столице средняя зарплата – 9563 гривни. А зарплаты меньше 5 000 гривен – в Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях.

Средние зарплаты по регионам страны:

Киев – 9563 гривни

Киевская область – 6263 гривни

Донецкая область – 6644 гривен

Днепропетровская область – 5995 гривен

Запорожская область – 5893 гривни

Николаевская область – 5809 гривен

Одесская область – 5682 гривни

Полтавская область – 5648 гривен

Львовская область – 5421 гривня

Луганская область – 5405 гривен

Харьковская область – 5384 гривни

Закарпатская область – 5306 гривен

Ровенская область – 5246 гривен

Ивано-Франковская область – 5256 гривни

Винницкая область – 5162 гривни

Сумская область – 5101 гривня

Черкасская область – 5086 гривен

Волынская область – 5073 гривни

Хмельницкая область – 5040 гривен

Херсонская область – 4986 гривен

Кировоградская область – 4961 гривня

Житомирская область – 4929 гривен

Черниговская область – 4807 гривен

Черновицкая область – 4755 гривен

Тернопольская область – 4716 гривен

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает: статистика учитывает только официальный доход украинцев, в то время как по информации налоговиков, 60% работодателей часть зарплат выплачивает «в конвертах».

Самая низкая зарплата у курьеров и почтальонов. По данным Госстата, в среднем они получают 3369 гривен.