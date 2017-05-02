Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции снова прекращено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Сообщили об этом нашему представительству в СЦКК и дали запрос на режим тишины», – отметил он.

По словам Жебривского, электромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений. «Запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику», – подчеркнул он.

Напомним, 22 апреля Авдеевка, а также Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.

23 апреля электроснабжение ДФС было восстановлено.