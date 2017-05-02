также в разделеПроисшествия
В Одессе из-за сообщения о минировании с Куликова поля эвакуировали людей 34
СМИ: В российском СИЗО умер украинец 73
За прошлые сутки в зоне АТО 55 обстрелов, ранены 4 военных 27
Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела 20
В Одессе в районе Куликова поля нашли рюкзак со взрывчаткой 42
НВФ обстреляли частный сектор Авдеевки 49
Экс-министр попал в ДТП 64
ОБСЕ: С начала года в зоне АТО от мин пострадали 140 мирных жителей 24
На Донетчине в результате подрыва автомобиля погиб военный 130
Умерла женщина, раненая из-за ЧП в Балаклее 39
НВФ обстреляли позиции у Красногоровки: один военный погиб, четверо ранены 38
В Тернополе осквернили памятник дивизии СС «Галичина» 137
С начала года в Украине утонули почти 140 человек 19
На Ривненщине пытались взорвать военный склад с горючим 182
Украинский боксер Узелков сбил под Киевом лося 59
Ситуация в зоне АТО обостряется: 1 военный погиб, еще 6 – ранены 68
На Львовщение обстреляли рейсовый автобус 52
На Харьковщине во время учений погибли двое военных 113

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции снова прекращено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Сообщили об этом нашему представительству в СЦКК и дали запрос на режим тишины», – отметил он.

По словам Жебривского, электромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений. «Запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику», – подчеркнул он.

Напомним, 22 апреля Авдеевка, а также Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция были обесточены

23 апреля электроснабжение ДФС было восстановлено

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года