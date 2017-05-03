Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе вновь стала гражданкой Грузии. Об этом сообщает Грузия Online.

Как отмечают в администрации президента, гражданство Грузии Деканоидзе, которая является гражданкой Украины, было выдано с соблюдением всех требовании закона.

Деканоидзе сначала обратилась с просьбой о предоставлении гражданства в Минюст, окончательное же решение принял президент 12 апреля.

Напомним, что Деканоидзе лишилась гражданства Грузии после того, как была назначена на высокий государственный пост в Украине.