Парламент Великобритании прекратил свою работу перед досрочными выборами, которые должны пройти в стране 8 июня.

Согласно британскому законодательству, парламент распускается за 25 рабочих дней до выборов, сообщает ВВС.

С этого момента любые виды деятельности законотворческого органа Великобритании приостанавливаются, а депутаты теряют статус членов парламента. Им дается несколько дней, чтобы собрать вещи и покинуть рабочие места.

При этом премьер-министр Тереза Мэй и члены ее правительства продолжат работу до выборов.

Напомним, глава правительства Британии Тереза Мэй 18 апреля попросила парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока. Она объяснила это необходимостью сохранения стабильности в период, когда страна начала переговоры о выходе из ЕС.

Опросы показывают, что Консервативная партия во главе с Мэй, скорее всего, одержит победу на выборах.