В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка».

МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей в результате взрыва.

«МВД Афганистана подтверждает гибель по меньшей мере восьми мирных жителей во время утреннего взрыва в районе Макроян в Кабуле», — говорится на странице телеканала TOLO News в Twitter, сообщает РИА Новости.

Также сообщается о 22 раненых.

По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.